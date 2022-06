Nel nuovo singolo Ariete si mette a nudo e ci parla di un amore immenso

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Esce venerdì 17 giugno 2022 ilinedito della cantautrice romana, TUTTO (con te), prodotto da Erin del Bnkr44, in uscita per Bomba Dischi/Universal. Una dedica d’che racconta di un interesse che inizia fin da subito con un sentimento, trasformando un senso di inadeguatezza e di spaesamento nei confronti di questa passione, in una piacevole sorpresa: “l’effetto che mi fai, troppo grande per l’età che ho”. TUTTO (con te) è ildiTUTTO (con te) è il racconto dell’inizio di una storia, dei primi periodi di una relazione in cui lo stare insieme è la cosa più bella, in cui si contano i minuti prima di vedersi e c’è il desiderio di fare ogni cosa insieme, di fare “tutto sempre e solo con te”. ...