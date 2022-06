Ma quale "vittoria"? Sondaggio-Mentana, il Pd cola a picco: crollo record. Gode FdI: ecco le nuove gerarchie (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Sondaggio di Enrico Mentana piove, puntuale, dopo la tornata di elezioni amministrative che di fatto hanno segnato la vittoria di Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni, il cui partito è quello che esce più rafforzato dalla chiamata alle urne. Altri dati che sono emersi, la sostanziale scomparsa del M5s, la crisi della Lega a la tenuta del Pd. E il direttore del TgLa7 si interroga: "Come sarebbe andata se al posto delle amministrative si fosse andati a votare per le politiche?". La risposta alla domanda di Mitraglietta, va da sé, sta nelle cifre della consueta rilevazione firmata ed elaborata da Swg: per la Meloni sarebbe andata bene, anzi benissimo. FdI infatti all'indomani delle amministrative si conferma primo partito, in crescita di 0,2 punti percentuali al 22,8 per cento. Clamorosa, al contrario, la flessione di quel Pd di Enrico ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ildi Enricopiove, puntuale, dopo la tornata di elezioni amministrative che di fatto hanno segnato ladi Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni, il cui partito è quello che esce più rafforzato dalla chiamata alle urne. Altri dati che sono emersi, la sostanziale scomparsa del M5s, la crisi della Lega a la tenuta del Pd. E il direttore del TgLa7 si interroga: "Come sarebbe andata se al posto delle amministrative si fosse andati a votare per le politiche?". La risposta alla domanda di Mitraglietta, va da sé, sta nelle cifre della consueta rilevazione firmata ed elaborata da Swg: per la Meloni sarebbe andata bene, anzi benissimo. FdI infatti all'indomani delle amministrative si conferma primo partito, in crescita di 0,2 punti percentuali al 22,8 per cento. Clamorosa, al contrario, la flessione di quel Pd di Enrico ...

