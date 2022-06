La missione di Draghi in Ucraina (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il nostro Presidente del Consiglio Mario Draghi è pronto per la sua missione in Ucraina. Da settimane infatti le diplomazie italiane, francesi e tedesche stanno lavorando per organizzare l’appuntamento. Al momento è ancora tutto top secret. La missione in Ucraina È oggi la vigilia della visita a Kiev del Presidente del Consiglio Draghi in compagnia del Cancelliere tedesco Scholz e del Presidente francese Macron. Sul tavolo chiaramente le forniture di gas e l’indipendenza energetica dalla Russia, ma anche questioni quali lo sblocco dei corridoi del grano e la richiesta dell’Ucraina di far parte dell’Unione Europea. Da settimane ormai le diplomazie italiane, francesi e tedesche stanno lavorando per organizzare l’appuntamento a Kiev, dove la permanenza dei tre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il nostro Presidente del Consiglio Marioè pronto per la suain. Da settimane infatti le diplomazie italiane, francesi e tedesche stanno lavorando per organizzare l’appuntamento. Al momento è ancora tutto top secret. LainÈ oggi la vigilia della visita a Kiev del Presidente del Consiglioin compagnia del Cancelliere tedesco Scholz e del Presidente francese Macron. Sul tavolo chiaramente le forniture di gas e l’indipendenza energetica dalla Russia, ma anche questioni quali lo sblocco dei corridoi del grano e la richiesta dell’di far parte dell’Unione Europea. Da settimane ormai le diplomazie italiane, francesi e tedesche stanno lavorando per organizzare l’appuntamento a Kiev, dove la permanenza dei tre ...

