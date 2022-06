Il Giappone approva la legge per Hana Kimura | i bulli del web ora rischiano davvero

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Il mese scorso ha segnato il secondo anniversario della tragica scomparsa della star del World Wonder Ring Stardom, oggi arrivano importanti notizie dal, che pare stia prendendo provvedimenti per evitare che situazioni simili si verifichino in futuro. Per chi non lo sapesse,, oltre ai suoi impegni come wrestler professionista, era anche apparsa nella serie reality di Netflix “Terrace House” tra il 2019 e il 2020. La ragazza si è suicidata il 23 maggio del 2020 in seguito alle ondate di insulti e abusi online seguite all’apparizione dinello show. In occasione della morte disolo due persone sono state condannate per le offese subite dalla giovane wrestler e per entrambi è stata applicata ...