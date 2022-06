Gigi D’Alessio, il 17 giugno su Rai 1 con ”UNO COME TE – Trent’anni insieme” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il 17 giugno in diretta “UNO COME TE – Trent’anni insieme”; il concerto-evento che celebra i primi 30 anni di musica e di grandi successi di Gigi D’Alessio! Gigi D’Alessio, il concerto evento: Trent’anni di successi Gigi D’Alessio ripercorrerà per l’occasione la sua emozionante carriera musicale e televisiva attraverso le sue canzoni. Ad accompagnarlo in questo viaggio ci sarà un’orchestra d’eccezione diretta dal Maestro ADRIANO PENNINO e tantissimi ospiti straordinari; COME AMADEUS, ALESSANDRA AMOROSO, FIORELLO, VANESSA INCONTRADA, ACHILLE LAURO, LDA; e, ancora, FIORELLA MANNOIA, VINCENZO SALEMME, EROS RAMAZZOTTI, ALESSANDRO SIANI, MARA VENIER, ANDREA DELOGU. STEFANO DE ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il 17in diretta “UNOTE –”; il concerto-evento che celebra i primi 30 anni di musica e di grandi successi di, il concerto evento:di successiripercorrerà per l’occasione la sua emozionante carriera musicale e televisiva attraverso le sue canzoni. Ad accompagnarlo in questo viaggio ci sarà un’orchestra d’eccezione diretta dal Maestro ADRIANO PENNINO e tantissimi ospiti straordinari;AMADEUS, ALESSANDRA AMOROSO, FIORELLO, VANESSA INCONTRADA, ACHILLE LAURO, LDA; e, ancora, FIORELLA MANNOIA, VINCENZO SALEMME, EROS RAMAZZOTTI, ALESSANDRO SIANI, MARA VENIER, ANDREA DELOGU. STEFANO DE ...

