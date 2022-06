Fondazione Cariplo: sbarca a Cernobbio il progetto 'Looking4' per i 30 anni di attività (Di mercoledì 15 giugno 2022) Milano, 15 giu.(Adnkronos) - È Villa Erba di Cernobbio ad aver ospitato oggi la seconda tappa di 'Looking4', il progetto ideato e voluto da Fondazione Cariplo in occasione dei 30 anni di attività. 'Dalla pianura alle Alpi. Ecosistemi ed economie alla luce dei cambiamenti climatici' è il tema identificato per la seconda delle cinque giornate di incontro, ispirazione, ascolto e confronto. Un tema molto attuale anche per l'attività di Fondazione Cariplo che, in questi anni, con 2.298 progetti sostenuti, pari a 214,1 milione di euro erogati si è impegnata per promuovere stili di vita e comportamenti rispettosi dell'ambiente. Fondazione Cariplo si è pertanto impegnata per ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Milano, 15 giu.(Adnkronos) - È Villa Erba diad aver ospitato oggi la seconda tappa di '', ilideato e voluto dain occasione dei 30di. 'Dalla pianura alle Alpi. Ecosistemi ed economie alla luce dei cambiamenti climatici' è il tema identificato per la seconda delle cinque giornate di incontro, ispirazione, ascolto e confronto. Un tema molto attuale anche per l'diche, in questi, con 2.298 progetti sostenuti, pari a 214,1 milione di euro erogati si è impegnata per promuovere stili di vita e comportamenti rispettosi dell'ambiente.si è pertanto impegnata per ...

Pubblicità

TV7Benevento : Fondazione Cariplo: sbarca a Cernobbio il progetto 'Looking4' per i 30 anni di attività - - IjurraRosa : RT @artfram_es: «View of the Porta and Campo dell’Arsenale» (1742/1750) by Francesco Albotto ??? Fondazione Cariplo #art - stati_generali : “Finché non affrontiamo il problema dell’inciviltà di massa non potremo realmente affrontare il grande problema del… - sebastian_gray : RT @artfram_es: «View of the Porta and Campo dell’Arsenale» (1742/1750) by Francesco Albotto ??? Fondazione Cariplo #art - artfram_es : «View of the Porta and Campo dell’Arsenale» (1742/1750) by Francesco Albotto ??? Fondazione Cariplo #art -