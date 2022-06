Covid in Toscana: 4 morti (3 uomini e 1 donna) oggi 15 giugno. E 1.739 nuovi contagi (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sono 4 i morti per coronavirus, in Toscana, oggi 15 giugno 2022. Si tratta di 3 uomini e una donna con età media di 84 anni. Risiedevano nelle province di Lucca, Livorno, Arezzo, Siena. Mentre sono 1.739 i nuovi contagiati (374 confermati con tampone molecolare e 1.365 da test rapido antigenico) con etàa media di 48 anni (12% ha meno di 20 anni, 19% tra 20 e 39 anni, 38% tra 40 e 59 anni, 23% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sono 4 iper coronavirus, in152022. Si tratta di 3e unacon età media di 84 anni. Risiedevano nelle province di Lucca, Livorno, Arezzo, Siena. Mentre sono 1.739 iati (374 confermati con tampone molecolare e 1.365 da test rapido antigenico) con etàa media di 48 anni (12% ha meno di 20 anni, 19% tra 20 e 39 anni, 38% tra 40 e 59 anni, 23% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post.

