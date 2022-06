Cosimo Di Lauro è morto, sui social spuntano messaggi di cordoglio e di rispetto (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Da ieri, giorno della notizia della morte di Cosimo Di Lauro, proliferano sui social network post e pagine di commiato al primogenito di Paolo, capoclan di Secondigliano, soprannominato “Ciruzzo ‘o milionario”. messaggi di cordoglio, collage di foto e video, rigorosamente neomelodici, sono stati pubblicati sui social in occasione della morte di ‘Cosimino’. Lo rende noto, in un comunicato, il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli, che aggiunge “In molti dei filmati caricati sui social network, Di Lauro jr viene omaggiato riproponendo il momento dell’arresto avvenuto nel 2005. La giacca di pelle, la fierezza nello sguardo, l’espressione che sembra quella di chi vuol sfidare tutto e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Da ieri, giorno della notizia della morte diDi, proliferano suinetwork post e pagine di commiato al primogenito di Paolo, capoclan di Secondigliano, soprannominato “Ciruzzo ‘o milionario”.di, collage di foto e video, rigorosamente neomelodici, sono stati pubblicati suiin occasione della morte di ‘Cosimino’. Lo rende noto, in un comunicato, il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli, che aggiunge “In molti dei filmati caricati suinetwork, Dijr viene omaggiato riproponendo il momento dell’arresto avvenuto nel 2005. La giacca di pelle, la fierezza nello sguardo, l’espressione che sembra quella di chi vuol sfidare tutto e ...

Pubblicità

anteprima24 : ** Cosimo Di Lauro è morto, sui #Social spuntano messaggi di cordoglio e di rispetto ** - Elisa34012803 : RT @ElGusty201: NON GUARDA IN FACCIA A NIENTE E A NESSUNO Malore fatale per il capoclan della camorra Cosimo Di Lauro. Aveva ispirato il G… - infoitinterno : Cosimo Di Lauro, l’ultimo addio senza la famiglia: solo la mamma ed un fratello al funerale - infoitinterno : Cosimo Di Lauro e il 41bis - infoitinterno : Morto Cosimo Di Lauro, sui social messaggi di cordoglio e collage di foto e video neomelodici -