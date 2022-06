Cos’è Waidy Management System | la piattaforma per la tutela dell’acqua

Leggi su formiche

(Di mercoledì 15 giugno 2022) In occasione del lancio delle due Google Cloud region italiane, Ntt Data Italia e Acea hanno presentato(WMS), la soluzione cloud native per ladella risorsa idrica, pensato per ottimizzare la gestionenelle reti. Una Digital Water Platform che facilita la gestione della risorsa idrica lungo tutto il suo ciclo di vita, rispondendo alla necessità, sempre più diffusa, di razionalizzare l’utilizzo di una delle materie prime più preziose sul nostro pianeta. Alcune fra le sue funzionalità sono la gestione dei distretti idrici, l’elaborazione di dati per il controllo dei volumi d’acqua gestiti, il monitoraggio centralizzato della continuità del servizio e controllo delle attività di manutenzione della rete. “Il cambiamento climatico è una delle principali sfide che ...