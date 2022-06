Cloe Bianco, l'ex prof transgender aveva annunciato il suo suicidio (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il corpo senza vita trovato in un camper parcheggiato a lato della strada regionale tra Auronzo e Misurina, in provincia di Belluno, appartiene a Cloe Bianco, all'anagrafe Luca Bianco, docente di Fisica di Marcon (Venezia), che nel... Leggi su today (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il corpo senza vita trovato in un camper parcheggiato a lato della strada regionale tra Auronzo e Misurina, in provincia di Belluno, appartiene a, all'anagrafe Luca, docente di Fisica di Marcon (Venezia), che nel...

Pubblicità

SimoneAlliva : 'Sempre ai bordi della periferia sociale, difficile guardare in faccia la realtà. Sono brutta, una donna transgener… - mattinodipadova : La storia di Cloe Bianco, la prof transgender che si è data fuoco nel suo camper: “Ora sono libera”. La scuola la s… - fattoquotidiano : L'ex-insegnante transgender si toglie la vita, il ministro D'Inca “Una storia di sofferenza” (Leggi) - Stefanialove_of : RT @Stefanialove_of: ''Io sono brutta, decisamente brutta, sono una donna transgenere. Sono un’offesa al mio genere, un’offesa al genere fe… - Stefanialove_of : RT @lolosmileJ: Spero che questo sendicente UOMO Risponderà a inquirenti come istigatore al suicidio ,pagherà per questo . Rip Cloe Bianc… -