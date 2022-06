Cagliari, Capozucca: «Cragno? Siamo pronti ad accontentarlo. Con la Lazio dico che…» (Di mercoledì 15 giugno 2022) Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, è intervenuto su Radio incontro Olympia in merito al futuro di Cragno Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, è intervenuto su Radio incontro Olympia in merito al futuro di Cragno. Le sue dichiarazioni: «Uno come lui merita la Serie A. È uno dei portieri della nazionale azzurra, tra più forti in Italia. Siamo pronti ad accontentarlo. Lazio? Nessun contatto, solo voci» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022), direttore sportivo del, è intervenuto su Radio incontro Olympia in merito al futuro di, direttore sportivo del, è intervenuto su Radio incontro Olympia in merito al futuro di. Le sue dichiarazioni: «Uno come lui merita la Serie A. È uno dei portieri della nazionale azzurra, tra più forti in Italia.ad? Nessun contatto, solo voci» L'articolo proviene da Calcio News 24.

