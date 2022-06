BTS | la super band si prende una pausa - Magazine - quotidiano net

(Di mercoledì 15 giugno 2022) I più anziani di noi probabilmente hanno un'idea molto confusa di chi siano i BTS , ma per moltissimi giovani il gruppo sudcoreano è una stella luminosissima: da qui l'interesse di mezzo mondo per l'...

IN UNA PAUSA, LARGO ALLE CARRIERE SOLISTE Isi formano nel 2010 e debuttano nel 2013, diventando una potenza del panorama musicale pop sudcoreano. A partire dal 2017 sfondano anche nel resto ...... di artisti del calibro di Billie Eilish, Drake, The Weeknd, Prince, Taylor Swift,, Cardi B, ... Un gruppo di intrepidi cuccioli, dotati dipoteri, devono evitare che il perfido sindaco ... BTS, la super band si prende una pausa I BTS si formano nel 2010 e debuttano nel 2013, diventando una potenza del panorama musicale pop sudcoreano. A partire dal 2017 sfondano anche nel resto del mondo e in particolare negli Stati Uniti: d ...Un expert avance que le break annoncé par le groupe de K-pop serait dû au fait que ses membres sont astreints au service militaire obligatoire.