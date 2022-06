Bimba uccisa a Catania, 4 coltellate al collo dalla madre Poi la fuga sull'Etna con quel corpicino fatto a pezzi (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dramma senza fine nel Catanese. La piccola Elena di 5 anni è stata uccisa dalla madre. Per una notte intera il suo corpo è rimasto affidato all'abbraccio dell'Etna: è lì, in un campo incolto di Mascalucia alle pendici del vulcano che sputa fuoco e vomita lava da due anni, che Martina Patti aveva tentato di scavare tra le ginestre una fossa, però troppo piccola per contenere il corpo, infilato in una matrioska di sacchi neri, la propria figlia senza vita. La fandonia del sequestro da parte di "uomini incappucciati" è stata smontata al mattino, in un'operazione di demistificazione preceduta da una fila di auto dei carabinieri che poco prima delle 8 si erano dirette da Catania verso Mascalucia, attraversando paesini costruiti sulla lava e con la lava. Qualche posto di blocco qui e lì, ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dramma senza fine nel Catanese. La piccola Elena di 5 anni è stata. Per una notte intera il suo corpo è rimasto affidato all'abbraccio dell': è lì, in un campo incolto di Mascalucia alle pendici del vulcano che sputa fuoco e vomita lava da due anni, che Martina Patti aveva tentato di scavare tra le ginestre una fossa, però troppo piccola per contenere il corpo, infilato in una matrioska di sacchi neri, la propria figlia senza vita. La fandonia del sequestro da parte di "uomini incappucciati" è stata smontata al mattino, in un'operazione di demistificazione preceduta da una fila di auto dei carabinieri che poco prima delle 8 si erano dirette daverso Mascalucia, attraversando paesini costruitia lava e con la lava. Qualche posto di blocco qui e lì, ...

