(Di martedì 14 giugno 2022)– I Carabinieri della Compagnia di Ostia, coadiuvati dai militari specializzati del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Roma, hanno fatto scattare una serie di controlli capillari nei territori die Ponte Galeria. L’attività, che proseguirà anche nei prossimi giorni, è finalizzata alla prevenzione di eventuali fenomeni di illegalità diffusa e degrado, ma anche alla verifica della normativa su lavoro e sulla salubrità degli alimenti, nonché sul rispetto della vigente normativa sugli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro. Sotto la lente dei militari sono finiti anche gli stabilimenti balneari: in 3 strutture di, sono state evidenziate criticità e irregolarità in merito alle condizioni igienico sanitarie, carenze strutturali e ...

Il Faro online

... di 39, romeni, accusati di omicidio in concorso, rissa e portofuori dall'abitazione di ...di quella sera (intorno alle 23.30) sono state alcune telecamere di impianti di. E ...... di 39, romeni, accusati di omicidio in concorso, rissa e portofuori dall'abitazione di ...di quella sera (intorno alle 23.30) sono state alcune telecamere di impianti di. E ... Videosorveglianza illegale e lavoratori in nero: multe e denunce ai gestori dei lidi di Fiumicino e Fregene In Campania Carabinieri al lavoro per individuare i responsabili di un furto in una sala scommesse, sequestrata attività che offriva ai clienti gioco (e un bar) senza licenza.Sorpreso a conferire rifiuti irregolarmente grazie all’impianto comunale di videosorveglianza, sanzionato un uomo a San Marzano sul Sarno. Le ...