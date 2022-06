Vaiolo scimmie, Bassetti: “Numeri da epidemia” (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – “I Numeri del Vaiolo delle scimmie testimoniano che siamo di fronte a un fenomeno epidemico, sono globali e aumentano: 1.800 casi, di cui un migliaio negli ultimi 7 giorni. Serve una strategia unica e un lavoro tutti insieme. E’ giusto che si innalzi livello di attenzione, gli Usa l’hanno già fatto. Questo non per allarmare, ma per avvertire le persone. Servono atteggiamenti corretti per prevenire problemi più grossi”. Lo rimarca all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commentando la decisione dell’Organizzazione mondiale della sanità di valutare il prossimo 23 giugno se dichiarare il Vaiolo delle scimmie emergenza sanitaria pubblica internazionale. Oms valuta se è emergenza sanitaria ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – “Ideldelletestimoniano che siamo di fronte a un fenomeno epidemico, sono globali e aumentano: 1.800 casi, di cui un migliaio negli ultimi 7 giorni. Serve una strategia unica e un lavoro tutti insieme. E’ giusto che si innalzi livello di attenzione, gli Usa l’hanno già fatto. Questo non per allarmare, ma per avvertire le persone. Servono atteggiamenti corretti per prevenire problemi più grossi”. Lo rimarca all’Adnkronos Salute Matteo, direttore di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commentando la decisione dell’Organizzazione mondiale della sanità di valutare il prossimo 23 giugno se dichiarare ildelleemergenza sanitaria pubblica internazionale. Oms valuta se è emergenza sanitaria ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La Commissione europea finalizzerà oggi un contratto per l'acquisizione di 110 mila dosi di vaccino contro il vaiol… - fattoquotidiano : Vaiolo delle scimmie, ecco perché gli scienziati temono che la malattia possa diventare endemica al di fuori dell’A… - MediasetTgcom24 : Vaiolo delle scimmie, Oms: 'Valutiamo se è emergenza internazionale' #oms #tedrosadhanomghebreyesus… - Mirkosway74 : RT @itsmeback_: La vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie in Germania inizierà la prossima settimana. Avanti tuttaaaa - Bianca34874951 : RT @sole24ore: ?? #Vaiolodellescimmie, la commissaria alla Salute Kyriakides: '#Ue finalizzerà oggi un contratto per l'acquisizione di 110 m… -