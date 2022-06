“Un posto al sole” | Raffaele Giordano potrebbe uscire di scena? Fan preoccupati

Leggi su tvzap

(Di martedì 14 giugno 2022) Unalè una soap opera italiana, in onda su Rai 3 da lunedì 21 ottobre 1996. Ambientata a Napoli, è la prima soap opera interamente prodotta in Italia, nonché la più longeva. La serie va in onda ogni sera alle 20.45 sul terzo canale Rai. Nel corso degli anni c’è stato un via vai di attori, di storie, di intrecci. Pochi sono i protagonisti che non sono mai andati via e a cui il pubblico ormai si è affezionato quasi come se fossero persone di famiglia., interpretato da Patrizio Rispo, è il personaggio più amato dal pubblico, presente nella soap fin dalla prima puntata. In questi ultime giorni i fan hanno paura che possadiIl mitico portiere del palazzo Palladini di Unal, ...