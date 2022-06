Ultime Notizie – Elezioni comunali 2022, vincitori e ballottaggi: mappa del voto (Di martedì 14 giugno 2022) Elezioni comunali 2022, il centrodestra vince al primo turno a Genova, L’Aquila e Palermo. Il centrosinistra si aggiudica al primo turno Taranto, Padova e Lodi, mentre è in vantaggio a Verona con Damiano Tommasi e a Parma con Michele Guerra, entrambi al ballottaggio alle amministrative. Verona ballottaggio alle Elezioni comunali a Verona tra l’ex calciatore Damiano Tommasi e il sindaco uscente Federico Sboarina. Secondo i dati del Viminale, a scrutinio quasi ultimato, è avanti Tommasi, sostenuto dal centrosinistra, con il 39,77%, seguito da Sboarina con il 32,71%, sostenuto da Fdi, Lega e liste civiche. Flavio Tosi, sostenuto da Forza Italia e liste civiche è invece al 23,87%. Alberto Zelger (liste civiche) è al 2,64%. Padova Sergio Giordani è stato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 giugno 2022), il centrodestra vince al primo turno a Genova, L’Aquila e Palermo. Il centrosinistra si aggiudica al primo turno Taranto, Padova e Lodi, mentre è in vantaggio a Verona con Damiano Tommasi e a Parma con Michele Guerra, entrambi alo alle amministrative. Veronao allea Verona tra l’ex calciatore Damiano Tommasi e il sindaco uscente Federico Sboarina. Secondo i dati del Viminale, a scrutinio quasi ultimato, è avanti Tommasi, sostenuto dal centrosinistra, con il 39,77%, seguito da Sboarina con il 32,71%, sostenuto da Fdi, Lega e liste civiche. Flavio Tosi, sostenuto da Forza Italia e liste civiche è invece al 23,87%. Alberto Zelger (liste civiche) è al 2,64%. Padova Sergio Giordani è stato ...

