Ufficiale, Matic alla Roma: le cifre dell’affare (Di martedì 14 giugno 2022) Matic stipendio Roma – Nuovo colpo a centrocampo per la Roma di Jose Mourinho. Il club giallorosso ha infatti annunciato l’ingaggio di Nemanja Matic. Il 33enne arriva nella capitale a parametro zero dal Manchester United dove ha disputato le ultime 5 stagioni. Nazionale serbo, Matic ha preso parte ai Mondiali del 2018 e ha vinto L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 14 giugno 2022)stipendio– Nuovo colpo a centrocampo per ladi Jose Mourinho. Il club giallorosso ha infatti annunciato l’ingaggio di Nemanja. Il 33enne arriva nella capitale a parametro zero dal Manchester United dove ha disputato le ultime 5 stagioni. Nazionale serbo,ha preso parte ai Mondiali del 2018 e ha vinto L'articolo

Pubblicità

fcin1908it : Roma, UFFICIALE: contratto annuale per Matic, indosserà la maglia numero 21 - BIGMAC98MTT : ++ Ufficiale il colpo Nemanja Matic per la Roma ++ #Roma #JoseMou #Matic #CalciomercatoRoma @OfficialASRoma @NemanjaMatic - TUTTOJUVE_COM : UFFICIALE - Roma, colpo a parametro zero: tesserato Matic - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Roma, è UFFICIALE il colpo Matic: è il primo colpo per Mourinho #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea https:/… - sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Ufficiale, Matic alla Roma: le cifre dell’affare: Matic stipendio Roma – Nuovo colpo a centro… -