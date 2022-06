Ucraina: Zelensky, 'battaglia per Donbass una delle più brutali in e per l'Europa' (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "La battaglia per la regione del Donbass passerà alla storia come una delle più brutali combattute in Europa e per l'Europa". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, all'indomani dell'ammissione che le truppe di Kiev erano state respinte dal centro di Severodonetsk, che, insieme a Lysychansk, resta attualmente la sola roccaforte Ucraina nella regione di Luhansk, nel Donbass. Funzionari governativi hanno dichiarato che tre ponti chiave che collegano Severodonetsk a Lysychansk ora sono impraticabili per i veicoli, il che significa che le rotte di rifornimento in entrata e le evacuazioni in uscita attraverso quelle rotte sono impossibili. Zelensky ha affermato che gli ucraini ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Laper la regione delpasserà alla storia come unapiùcombattute ine per l'". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr, all'indomani dell'ammissione che le truppe di Kiev erano state respinte dal centro di Severodonetsk, che, insieme a Lysychansk, resta attualmente la sola roccafortenella regione di Luhansk, nel. Funzionari governativi hanno dichiarato che tre ponti chiave che collegano Severodonetsk a Lysychansk ora sono impraticabili per i veicoli, il che significa che le rotte di rifornimento in entrata e le evacuazioni in uscita attraverso quelle rotte sono impossibili.ha affermato che gli ucraini ...

Pubblicità

Open_gol : Cosa sta succedendo in Ucraina? ?? Bombardato un asilo nella notte ?? In Ue il dibattito su adesione Ucraina ?? Zelen… - La7tv : #dimartedi Ucraina, Pier Luigi Bersani: 'E' una guerra curiosa: Zelensky parla con tutti, i leader si telefonano og… - NicolaPorro : Il sospetto degli americani: 'L'#Ucraina ci sta mentendo'. Cosa c'è dietro lo scoop che fa tremare l'alleanza Biden… - LinaBuongiorno : RT @VivoLibera: @CarloBolognesi1 No tu non sai proprio niente mi pare, 2 tweet fa hai detto che i naziucraini erano 10mila, poi che erano i… - ilmessaggeroit : Guerra in Ucraina, le ultime notizie in diretta. Zelensky pressa la Germania sulle armi: «Ci sostenga» -