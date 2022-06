Tour de France 2022 | Jonas Vingegaard | “Credo di avere buone chance di vittoria”

(Di martedì 14 giugno 2022) Il Giro del Delfinato appena terminato ci ha dato diverse indicazioni per il prossimo futuro, soprattutto in chiavede; sicuramente ci ha mostrato una Jumbo-Visma fortissima, completa ed estremamente solida, ma ci ha anche lasciato qualche dubbio su chi possa essere realmente il leader tra Primoz Roglic e. Sull’ultima salita, il danese è apparso più forte del teorico capitano, ma è pur vero che mancano oltre due settimane all’inizio della Grande Boucle. Il 25enne di Hillerslev potrebbe essersi stufato di essere sempre “il secondo”, dopo essersi piazzato alle spalle del vincitore aldee al Giro dei Paesi Baschi nel 2021 e poi ancora alla Tirreno-Adriatico e appunto al Delfinato in questo. “di ...

Pubblicità

Gazzetta_it : #Tour de France 2024, omaggio all'Italia: il via da Firenze nel mito di Bartali, Coppi e Pantani - paolo_maruca : Che fine ha fatto @GiuseppeConteIT? Dopo il successone al giro d’Italia starà pensando al tour de France? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo: Pogacar preparerà il Tour de France al Giro di Slovenia - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo: Pogacar preparerà il Tour de France al Giro di Slovenia - susydigennaro : RT @napolimagazine: Ciclismo: Pogacar preparerà il Tour de France al Giro di Slovenia -

... un percorso di 177 chilometri con il quale probabilmente si entrerà nel vivo di una corsa a tappe che, lo ricordiamo, fa sostanzialmente da apripista aldecome è già stato per il Giro ...Anno 1951,de: il primo uomo in cima si chiamava Lucien Lazaridès, detto l' Enfant Grec per le sue origini ateniesi. Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 Anno a soli 24 Attiva Ora ...Il Giro del Delfinato 2022 si è chiuso come in tanti avevano pronosticato: vittoria finale di Primoz Roglic e Jumbo-Visma nettamente superiore a tutte le altre squadre. Le vittorie di Wout Van Aert e ...Il Tour de France si avvicina e Tadej Pogacar sente odore di gloria. Il vincitore delle ultime due edizioni della corsa a tappe francese si appresta a tornare in gara nel Tour of Slovenia, in programm ...