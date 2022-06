Saldi estivi 2022 in Toscana: via dal 2 luglio. Dureranno due mesi (Di martedì 14 giugno 2022) Saldi estivi alle porte, tra meno di due settimane. La giunta regionale Toscana ha dato il via libera: inizieranno il 2 luglio 2022, primo sabato del mese, e Dureranno per sessanta giorni, ovvero fino a fine agosto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 14 giugno 2022)alle porte, tra meno di due settimane. La giunta regionaleha dato il via libera: inizieranno il 2, primo sabato del mese, eper sessanta giorni, ovvero fino a fine agosto L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

VTrend_it : Saldi estivi 2022, ecco quando iniziano in Toscana - NewsToscana : Saldi estivi Toscana, al via gli sconti dal 2 luglio - CittadinoOnline : Dal 2 luglio e per due mesi i saldi estivi - - FirenzePost : Saldi estivi 2022 in Toscana: via dal 2 luglio. Dureranno due mesi - agenziaimpress : #Saldi estivi al via, in Toscana inizieranno il 2 luglio -