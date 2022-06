Roma, lite tra giovanissimi finisce a coltellate: 15enne in codice rosso (Di martedì 14 giugno 2022) Roma – Ieri sera un ragazzino di 15 anni è stato accoltellato al culmine di una lite con un coetaneo in viale Giulio Cesare, a Roma nel quartiere Prati, non lontano dalla fermata della metropolitana Lepanto. Il 15enne, capoverdiano, ha riportato una ferita profonda al braccio ed è stato trasportato in codice rosso al Bambin Gesù. Dalle prime informazioni sembra che la lite sia scaturita per futili motivi. Sull’aggressione indagano gli agenti del commissariato Prati e la Squadra mobile della Capitale. ( fonte: Adnkronos) Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Il Faro online – Clicca qui ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 14 giugno 2022)– Ieri sera un ragazzino di 15 anni è stato accoltellato al culmine di unacon un coetaneo in viale Giulio Cesare, anel quartiere Prati, non lontano dalla fermata della metropolitana Lepanto. Il, capoverdiano, ha riportato una ferita profonda al braccio ed è stato trasportato inal Bambin Gesù. Dalle prime informazioni sembra che lasia scaturita per futili motivi. Sull’aggressione indagano gli agenti del commissariato Prati e la Squadra mobile della Capitale. ( fonte: Adnkronos) Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Il Faro online – Clicca qui ...

Pubblicità

ilfaroonline : Roma, lite tra giovanissimi finisce a coltellate: 15enne in codice rosso - fisco24_info : Roma, 15enne accoltellato: fermato l’aggressore: La vittima, ferita al braccio, è ricoverata in gravi condizioni. T… - DanielaZini1 : 17/03/2022 Un capoverdiano 47enne è stato arrestato dalla polizia intervenuta per una lite in via Biroli, in zona F… - repos911 : RT @Open_gol: Accade in viale Giulio Cesare. Una lite per futili motivi all’origine del gesto - Open_gol : Accade in viale Giulio Cesare. Una lite per futili motivi all’origine del gesto -