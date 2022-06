Rolling Stones | il concerto di Milano”si terrà come programmato” La conferma dopo la positività al Covid di Jagger

(Di martedì 14 giugno 2022) La nota parla chiaro: “Isono stati costretti a rimandare ila Berna, in Svizzera, di venerdì 17 giugnoche Mickè risultato positivo al. Isono profondamente dispiaciuti per questo posticipo, ma la sicurezza del pubblico, degli altri musicisti e dello staff deve avere la priorità. Lo spettacolo di Milano deglidi martedì 21 giugno allo stadio San Siro va avanti e si”. Non salta quindi, almeno secondo le informazioni diramate dallo staff della band al momento, il live previsto nella capitale meneghina nonostante Micksia risultato positivo al ...

La prima cosa che ho pensato quand'ho saputo che Mick Jagger s'è preso il Covid nel bel mezzo del tour europeo deiè stata: quindi salterà il concerto di San Siro La seconda è stata: smetterà di andare in giro per le città a scattare foto come un turista qualunque L'immagine che preferisco l'ha ...Nuovi aggiornamento sul tour dei, attesi il prossimo 21 giugno allo Stadio San Siro di Milano . Di ieri la notizia che che Mick Jagger è risultato positivo al Covid al momento dell'arrivo allo stadio di Amsterdam, con ...E così hanno attaccato I wanna be your man, un brano con una storia speciale, scritto da Lennon-McCartney che però venne inciso prima dagli Stones nel 1963 Il tour degli Stones era iniziato con un… ...Una doccia fredda per i fan italiani dei Rolling Stones. Mick Jagger (79 anni a fine luglio), frontman dello storico gruppo rock britannico, è risultato positivo al Covid-19. La notizia è stata comuni ...