Pestato a morte da giocatori e tifosi, l'atroce fine di un arbitro a San Salvador (Di martedì 14 giugno 2022) fine settimana tragico in El Salvador dove un arbitro è morto in seguito a un pestaggio subito da un gruppo di giocatori e tifosi. Il fischietto si chiamava José Arnoldo Amaya, 63 anni, e stava ... Leggi su gazzetta (Di martedì 14 giugno 2022)settimana tragico in Eldove unè morto in seguito a un pestaggio subito da un gruppo di. Il fischietto si chiamava José Arnoldo Amaya, 63 anni, e stava ...

Pubblicità

sportli26181512 : Pestato a morte da giocatori e tifosi, l'atroce fine di un arbitro a San Salvador: Pestato a morte da giocatori e t… - Gazzetta_it : Pestato a morte da giocatori e tifosi, l'atroce fine di un arbitro a San Salvador - ilsolitoCalboni : @nekosbaka @CarloCalenda Di tanto in tanto in questo paese succede che un ragazzo venga accusato di spaccio di stup… - blackdevils97 : @christiandepe Cazzo .. questo nn ho letto.. Io mi ricordavo solo del ragazzo pestato a morte quello in discoteca...... E l'Italia k fa ? -