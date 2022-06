P De LucaPd | campo largo con riformisti-progressisti

(Di martedì 14 giugno 2022) “Da queste elezioni amministrative emerge un dato molto chiaro: il Pd e’ il primo partito in Italia e si propone sempre piu’ come perno di una coalizione larga che abbracci tutte le forze riformiste e progressiste, anche di ispirazione civica, che vogliono lavorare per il bene di questo Paese. Dalle urne deve arrivare una spinta per superare divisioni inutili e lavorare in questa direzione, sulla base di idee e programmi di sviluppo condivisi e ambiziosi, con chiunque voglia arginare la destra e porre un freno ai populismi. Adesso tocca rimboccarsi le maniche. Abbiamo tanto lavoro da fare ma anche un’occasione storica che viene dall’Europa per rilanciare l’economia e il lavoro e dare un futuro agli italiani”. Cosi’ Piero De Luca, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera. Consiglia

P.De Luca(Pd), campo largo con riformisti-progressisti Roma, 14 giu. (askanews) - "Da queste elezioni amministrative emerge un dato molto chiaro: il Pd è il primo partito in Italia e si propone sempre più come perno di una coalizione larga che abbracci tu ...