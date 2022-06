(Di martedì 14 giugno 2022) Paoloe Fredericrinnoveranno il loro contratto con il Milan. Ma non c'è bisogno del ritorno di Gerry Cardinale per siglarlo

Pubblicità

Gazzetta_it : Il rinnovo di Maldini e Massara? Anche senza Cardinale a Milano... - _IlBoris : RT @FraNasato: Secondo Milannews in queste ore si stanno definendo gli ultimi dettagli dei rinnovi di Maldini e Massara. Inoltre Maldini vo… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Maldini e #Massara trattano con #RedBird, ma i rinnovi li firma #Gazidis - #Calciomercato @acmilan #ACMilan #Milan #Semp… - Liguglia : @Maicuntent1986 Si perchè se lo hanno voluto Massara e Maldini ne varrà 80 nel giro di due anni. - milansette : Il rinnovo di Maldini e Massara? Anche senza Cardinale a Milano... #acmilan #rossoneri -

Calciomercato Milan: i rossoneri non mollano la pista Asensio, è difficile maci prova Il Milan vuole Marco Asensio conche da tempo sono sul calciatore col contratto in scadenza nel 2023. Difficilmente lo spagnolo rinnoverà col Real Madrid, quindi o andrà in scadenza o deciderà di cambiare aria già ...Fronte Milan: si attendono i rinnovi diprima di formalizzare gli acquisti (di fatto già "apparecchiati") di Origi e Renato Sanches. Con il grosso del budget (ancora sconosciuto) si ...Il 30 giugno effettivamente scadono quelli di Paolo Maldini e Ricky Massara. Non ci sono ovviamente dubbi sulla permanenza del direttore tecnico e sportivo dei rossoneri, a sentire anche le ...Sulle pagine dedicate al Milan questa mattina dalla Gazzetta dello Sport si legge il titolo: "Maldini il mercato Fino a settembre firma tutto Gazidis". Le trattative per ...