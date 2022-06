Madri che uccidono i figli, dal 2010 un caso ogni 15 giorni: oltre la metà delle vittime ha meno di 12 anni (Di martedì 14 giugno 2022) Dal 2010 a oggi in Italia sono stati commessi 268 figlicidi, una media di quasi uno ogni due settimane: nel 55,6% dei casi (149 in valori assoluti) si tratta di bambini con meno di 12 anni, in dettaglio 106 di eta’ compresa tra 0 e 5 anni (il 39,7%) e 43 tra 6 e 11 anni (16,2%). E’ quanto emerge dalla elaborazione del fenomeno aggiornata ad oggi dall’Eures – Ricerche economiche e sociali. Decisamente inferiore, nel periodo in questione, l’incidenza delle vittime adolescenti (26, pari al 9,6%) o di figli maggiorenni (93, pari al 34,4%), spesso uccisi da genitori anziani, incapaci di prendersi cura o di sostenere fragilita’ fisiche e mentali o la loro dipendenza. delle 268 ... Leggi su ildenaro (Di martedì 14 giugno 2022) Dala oggi in Italia sono stati commessi 268cidi, una media di quasi unodue settimane: nel 55,6% dei casi (149 in valori assoluti) si tratta di bambini condi 12, in dettaglio 106 di eta’ compresa tra 0 e 5(il 39,7%) e 43 tra 6 e 11(16,2%). E’ quanto emerge dalla elaborazione del fenoaggiornata ad oggi dall’Eures – Ricerche economiche e sociali. Decisamente inferiore, nel periodo in questione, l’incidenzaadolescenti (26, pari al 9,6%) o dimaggiorenni (93, pari al 34,4%), spesso uccisi da genitori anziani, incapaci di prendersi cura o di sostenere fragilita’ fisiche e mentali o la loro dipendenza.268 ...

Usaunaltronome : @AleStonata Hai assolutamente ragione, ma leggere di donne e madri che condannavano a morte un'altra madre (seppur,… - fajryofshampoo : RT @misanthropyBB: I figli fateli quando siete pronti sotto tutti i punti di vista per prendervi una responsabilità per tutta la vita Non f… - Giorgia90504843 : RT @misanthropyBB: I figli fateli quando siete pronti sotto tutti i punti di vista per prendervi una responsabilità per tutta la vita Non f… - Adelisa08401085 : RT @LucyaC87: Penso a quei genitori che perdono i figli per brutte fatalità, donne che non riescono ad avere figli...poi senti queste notiz… - simonettasoglio : @PrinzEugen04 @sothishappened4 @miridesant @DanieleStampeg2 La pena penitenziaria colpisce l'atto in sé. La compren… -