LIVE Berrettini-Evans 1-0, ATP Queen's 2022 in DIRETTA: comincia il percorso del campione in carica! (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Ace del romano. 1-1 Primo game convincente di Evans al servizio. 40-30 Di poco lungo il recupero di Berrettini. 30-30 Servizio e diritto sul nastro del britannico. 30-15 Serve&volley vincente di Evans. 15-15 Gran prima del tennista di casa ed ace. 0-15 Errore a rete di Evans. 1-0 Servizio a zero all'esordio di Berrettini. 40-0 Risposta lunga di Evans. 30-0 Servizio e diritto dell'azzurro. 15-0 Prima centrale di Berrettini. 0-0 Si comincia a Londra! Debutto per il campione in carica sul Campo Centrale. INIZIO PRIMO SET 16.48 Anche Dan Evans è reduce da un successo sull'erba, ovvero al Challenger di Nottingham. L'inglese ha trionfato in ...

