Juventus | Di Maria aspetta il Barcellona | la moglie preferirebbe tornare in Spagna

(Di martedì 14 giugno 2022) Regna l’incertezza in merito al futuro di Angel Di, conteso tra Italia e. Il talento argentino, che lascerà il Psg, è infatti corteggiato dallama sembra voler attendere un’eventuale chiamata del. Come aveva detto in un’intervista qualche settimana fa, un ruolo fondamentale nella sua decisione lo giocherà la sua famiglia. Ed è proprio quello che riporta il Corriere dello Sport, secondo cui il Fideo prediligerebbe la destinazioneproprio per volontà dellaJongelina. Quest’ultima, che ha già vissuto inquando Dimilitava tra le fila del Real Madrid, preferisce un ritorno nella penisola iberica piuttosto che una nuova esperienza in Italia. SportFace.

Commenta per primo Intervistato da TuttoJuve.com , l'ex centrocampista dellaMassimo Bonini parla dell'interesse dei bianconeri per Angel Di: 'La Juve fa bene ad aspettare tutto questo tempo per Angel DiDeve essere la società a capire se conviene ...Sviluppi interessanti per quello che rischia di trasformarsi nel tormentone di questa fase iniziale di mercato: il passaggio di Angel Dialla. Da scontato che sembrava fino a un paio di settimane fa, il trasferimento del Fideo da Parigi e Torino è diventato pericolosamente a rischio, con altre squadre pronte a inserirsi ...I bianconeri aspettano Di Maria. Vice Vlahovic: resiste Arnautovic ... 17 giugno, il D-day per Mandragora: se il Torino non pagherà i 14 milioni di euro, Rolando tornerà alla Juve.In studio a Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha aggiornato anche sul futuro di Angel Di Maria in chiave Juventus. Ecco le sue dichiarazioni sull’argentino, in scadenza col PSG al 30 giugno: “La Juve vorr ...