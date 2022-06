Hard Rock Cafe | prima apertura 14 giugno 1971

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 14 giugno 2022) Il primoaprì a Londra, il 14, fondato da Peter Morton e Isaac Tigrett. L’, non è solo un locale. È noto per il suo merchandising da collezione e i suoi articoli legati al mondo della musica. L’delha una storia molto particolare, nato quasi per caso, come una soluzione al desiderio dei due fondatori americani di mangiare un buon hamburger a Londra. Aprirono il loro ristorante in stile americano in una vecchia concessionaria Rolls Royce. Il progetto agli occhi degli altri sembrava non portasse ad un lungo e prosperoso futuro. Infatti il contratto di locazione riportava un periodo di solo 6 mesi. Oggi,International è una delle aziende più ...