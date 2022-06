Gabriele Corsi partecipa al Roma Pride 2022 | alcuni follower smettono di seguirlo

Leggi su diredonna

(Di martedì 14 giugno 2022) Sabato 11 giugnohato al, la Grande Parata a sostegno dei diritti della comunità LGBTQ+ a cui hato anche Elodie di Patrizi, in qualità di madrina. L’attore comico e conduttore televisivo, che dal 2016 al 2018 su Real Time ha condotto Take Me Out – Esci con me, ha testimoniato orgogliosamente su Instagram di aver preso parte alla manifestazione. Il suo post ha ricevuto un eco social particolare. Vi raccomandiamo... Nasce Chersace: Cher e Donatella Versace, due icone per una fashion collectionMonth “Orgoglioso di essere al. I diritti per tutti alla luce del sole“, recita la didascalia che ...