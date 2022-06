Esami di maturità: mascherine non obbligatorie, raccomandate Scuola, al via domani (Di martedì 14 giugno 2022) Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, al termine del vertice con gli esperti. mascherine anti corona virus non obbligatorie ma fortemente raccomandate all’esame di maturità, che nelle scuole italiane prenderà il via domani. L'articolo Esami di maturità: mascherine non obbligatorie, raccomandate <small class="subtitle">Scuola, al via domani</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 14 giugno 2022) Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, al termine del vertice con gli esperti.anti corona virus nonma fortementeall’esame di, che nelle scuole italiane prenderà il via. L'articolodinon , al via proviene da Noi Notizie..

GuidoDeMartini : ?? MEGLIO TARDI CHE MAI????NIENTE MASCHERINA PER GLI ESAMI A SCUOLA ?? LIBERATI IN EXTREMIS GLI STUDENTI Agli esami di… - TgLa7 : ++ A #esami terza media e maturità #mascherina solo raccomandata ++ - fattoquotidiano : La #maturità2022 sarà senza mascherina: la decisione dei ministri Speranza e Bianchi [LEGGI] - ortyzapple : E meno niente #mascherine agli esami di maturità e licenza media ?? - CartaRossy : RT @GuidoDeMartini: ?? MEGLIO TARDI CHE MAI????NIENTE MASCHERINA PER GLI ESAMI A SCUOLA ?? LIBERATI IN EXTREMIS GLI STUDENTI Agli esami di matu… -