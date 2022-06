Draghi: condoglianze per Abraham Yehoshua, molto amato in Italia (Di martedì 14 giugno 2022) "Voglio esprimere le condoglianze del governo Italiano e mie per la scomparsa di uno scrittore grandemente amato in Italia, Abraham Yehoshua". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 giugno 2022) "Voglio esprimere ledel governono e mie per la scomparsa di uno scrittore grandementein". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, ...

Pubblicità

infoitinterno : Draghi: condoglianze per Abraham Yehoshua, molto amato in Italia - DavideLerner : Draghi esordisce : per prima cosa voglio esprimere le mie condoglianze per la scomparsa del grande scrittore israel… - pallacordagold : RT @CancAtomic: Tu quando vedi la bandiera ???? ti commuovi Io invece mi tocco le palle! Siamo diversi Condoglianze per quando sarai fottut… - Saschaa57219265 : RT @CancAtomic: Tu quando vedi la bandiera ???? ti commuovi Io invece mi tocco le palle! Siamo diversi Condoglianze per quando sarai fottut… - CancAtomic : Tu quando vedi la bandiera ???? ti commuovi Io invece mi tocco le palle! Siamo diversi Condoglianze per quando sara… -