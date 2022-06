Dove vedere Berrettini-Evans oggi 14 giugno in TV e in streaming (Di martedì 14 giugno 2022) oggi, martedì 14 giugno, si giocherà l’incontro Berrettini-Evans, valido per i sedicesimi di finale dell’ATP Queen’s 2022. L’azzurro è reduce dal trionfo nel torneo ATP 500 di Stoccarda, Dove nella finale di domenica ha battuto l’ex numero uno del tennis mondiale Andy Murray. Il britannico, grande specialista di questa superficie, è riuscito a portare il match fino al terzo set, ma una condizione fisica ancora non all’altezza gli ha impedito di lottare per il successo. Per Matteo Berrettini la vittoria in Germania segna il sesto trofeo della carriera: una ripartenza eccellente per il tennista romano, lontano dal circuito per quasi tre mesi e tornato subito a vincere. Di seguito le informazioni sull’orario e Dove vedere il match ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 14 giugno 2022), martedì 14, si giocherà l’incontro, valido per i sedicesimi di finale dell’ATP Queen’s 2022. L’azzurro è reduce dal trionfo nel torneo ATP 500 di Stoccarda,nella finale di domenica ha battuto l’ex numero uno del tennis mondiale Andy Murray. Il britannico, grande specialista di questa superficie, è riuscito a portare il match fino al terzo set, ma una condizione fisica ancora non all’altezza gli ha impedito di lottare per il successo. Per Matteola vittoria in Germania segna il sesto trofeo della carriera: una ripartenza eccellente per il tennista romano, lontano dal circuito per quasi tre mesi e tornato subito a vincere. Di seguito le informazioni sull’orario eil match ...

