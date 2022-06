Conte: “Astensionismo record è malattia democrazia” (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Elezioni comunali e referendum, “il dato che mi preoccupa è il crescente Astensionismo che ha raggiunto livelli record”. E’ quanto ha detto il leader M5S Giuseppe Conte in conferenza stampa presso la sede di via Campo Marzio. “E’ una malattia della nostra democrazia, servono nuovi strumenti di partecipazione” e annuncia “iniziative per recuperare cittadini disinnamorati”. LA FASE 2 – Tra queste la “fase due del Movimento 5 Stelle sui territori che sta partendo” annuncia Conte. “Dobbiamo essere presenti per strada, quartiere, costantemente. Spalanchiamo porte e finestre del M5S con i gruppi territoriali”. Presenta, quindi, la lista dei referenti regionali e territoriali del Movimento, che, spiega, serviranno”da coordinamento”. Ecco l’elenco. Piemonte: Sean Sacco. ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Elezioni comunali e referendum, “il dato che mi preoccupa è il crescenteche ha raggiunto livelli”. E’ quanto ha detto il leader M5S Giuseppein conferenza stampa presso la sede di via Campo Marzio. “E’ unadella nostra, servono nuovi strumenti di partecipazione” e annuncia “iniziative per recuperare cittadini disinnamorati”. LA FASE 2 – Tra queste la “fase due del Movimento 5 Stelle sui territori che sta partendo” annuncia. “Dobbiamo essere presenti per strada, quartiere, costantemente. Spalanchiamo porte e finestre del M5S con i gruppi territoriali”. Presenta, quindi, la lista dei referenti regionali e territoriali del Movimento, che, spiega, serviranno”da coordinamento”. Ecco l’elenco. Piemonte: Sean Sacco. ...

Pubblicità

PinnaPinn : Riunione di condominio. Comunali, Conte annuncia la riorganizzazione del M5s dopo il flop: «Istituiremo i responsab… - ledicoladelsud : Conte: “Astensionismo record è malattia democrazia” - fisco24_info : Conte: 'Astensionismo record è malattia democrazia': (Adnkronos) - 'Iniziative per recuperare cittadini disinnamora… - ADerespinis : RT @Freed0m_20: ???'Nella mia vita di farmacista non ho mai visto prolungare la SCADENZA di farmaci come hanno fatto Aifa e Ministero della… - italiaserait : Conte: “Astensionismo record è malattia democrazia” -