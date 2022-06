Concorso Inps 1858 consulenti protezione sociale: conferma calendario prove (Di martedì 14 giugno 2022) *aggiornamento del 14/06/2022: nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2022 è stato pubblicato l’avviso recante la conferma del diario delle prove preselettiva e scritte del Concorso Inps per 1858 consulenti della protezione sociale. L’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte, che si terranno dal 18,00 al 20 luglio 2022, unitamente al calendario delle stesse saranno comunicati tramite pubblicazione sul sito dell’ente previdenziale a conclusione dell’ultima sessione di prova preselettiva. I candidati dovranno presentarsi presso la Nuova Fiera di Roma, Ingresso Nord – Via Portuense nn. 1645/1647 – Roma nel giorno e nell’orario indicati nel calendario al link sotto riportato, corrispondenti alle ... Leggi su leggioggi (Di martedì 14 giugno 2022) *aggiornamento del 14/06/2022: nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2022 è stato pubblicato l’avviso recante ladel diario dellepreselettiva e scritte delperdella. L’elenco dei candidati ammessi allescritte, che si terranno dal 18,00 al 20 luglio 2022, unitamente aldelle stesse saranno comunicati tramite pubblicazione sul sito dell’ente previdenziale a conclusione dell’ultima sessione di prova preselettiva. I candidati dovranno presentarsi presso la Nuova Fiera di Roma, Ingresso Nord – Via Portuense nn. 1645/1647 – Roma nel giorno e nell’orario indicati nelal link sotto riportato, corrispondenti alle ...

