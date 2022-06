Chi è Marco Arletti, boss in incognito e amministratore delegato della Chimar? (Di martedì 14 giugno 2022) La settima edizione di boss in incognito sta già riscuotendo molto successo. In tanti non vedono l’ora di scoprire chi saranno i protagonisti della puntata di stasera, la terza, che andrà in onda alle 21:25 su Rai 2. Questa sera toccherà infatti a Marco Arletti, amministratore delegato di Chimar, nato a Carpi il 18 novembre 1977. La Chimar Spa è uno dei giganti italiani nella produzione di imballaggi industriali in legno e cartone: la sede principale si trova a Limidi di Soliera, in provincia di Modena, ma ce ne sono molte altre nelle regioni settentrionali. Ha iniziato a lavorare nella Chimar nel 2000, fondandola con suo padre, Giovanni Arletti. Vive attualmente a Carpi. Dal punto di vista ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 14 giugno 2022) La settima edizione diinsta già riscuotendo molto successo. In tanti non vedono l’ora di scoprire chi saranno i protagonistipuntata di stasera, la terza, che andrà in onda alle 21:25 su Rai 2. Questa sera toccherà infatti adi, nato a Carpi il 18 novembre 1977. LaSpa è uno dei giganti italiani nella produzione di imballaggi industriali in legno e cartone: la sede principale si trova a Limidi di Soliera, in provincia di Modena, ma ce ne sono molte altre nelle regioni settentrionali. Ha iniziato a lavorare nellanel 2000, fondandola con suo padre, Giovanni. Vive attualmente a Carpi. Dal punto di vista ...

