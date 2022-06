CHE DIO CI AIUTI 7: ELENA SOFIA RICCI FARÀ SOLO 3 PUNTATE. UN ADDIO “BEN CONGEGNATO” (Di martedì 14 giugno 2022) Eravamo stati noi di BubinoBlog a parlarvi per primi di una presenza ad “intermittenza” di ELENA SOFIA RICCI nella settimana stagione di Che Dio ci AIUTI. La conferma arriva dall’amatissima attrice dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. “Ho sempre detto che avrei lasciato “Che Dio ci AIUTI” e così sarà”, confida al settimanale. “Gli sceneggiatori hanno pensato a un’uscita di scena molto ben congegnata”, senza svelare altri dettagli per non togliere la sorpresa al pubblico. Il personaggio di Suor Angela, protagonista delle serie di Rai1 nata nel 2011 come un Don Matteo al femminile, sarà presente in 3 PUNTATE. “Nella prima puntata e mezzo e poi farò due apparizioni, nella settima puntata e alla fine”, così la RICCI. Le trame di Che Dio ci AIUTI 7, in ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 14 giugno 2022) Eravamo stati noi di BubinoBlog a parlarvi per primi di una presenza ad “intermittenza” dinella settimana stagione di Che Dio ci. La conferma arriva dall’amatissima attrice dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. “Ho sempre detto che avrei lasciato “Che Dio ci” e così sarà”, confida al settimanale. “Gli sceneggiatori hanno pensato a un’uscita di scena molto ben congegnata”, senza svelare altri dettagli per non togliere la sorpresa al pubblico. Il personaggio di Suor Angela, protagonista delle serie di Rai1 nata nel 2011 come un Don Matteo al femminile, sarà presente in 3. “Nella prima puntata e mezzo e poi farò due apparizioni, nella settima puntata e alla fine”, così la. Le trame di Che Dio ci7, in ...

