CALCIOMERCATO SERIE A – Roma, ufficiale Matic. Inter su Udogie (Di martedì 14 giugno 2022) Non solo il CALCIOMERCATO del Milan. Il punto sui movimenti di mercato di Juve, Inter, Napoli e le altre big di SERIE A di oggi 14/06/2022 Leggi su pianetamilan (Di martedì 14 giugno 2022) Non solo ildel Milan. Il punto sui movimenti di mercato di Juve,, Napoli e le altre big diA di oggi 14/06/2022

Pubblicità

SportRepubblica : Milan, accordo vicino con Maldini per rinnovo e 'tesoretto' per il calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan dopo #Florenzi vuole riscattare anche #Messias. Il punto sul mercato in entrata - DiMarzio : #Calciomercato I @OfficialASRoma, #Matic è arrivato in Italia - Andrea_melos94 : Parisi è un ottimo terzino, forse già pronto per alternarsi in una big di Serie A. Non a caso è il primo obiettivo… - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Fiorentina, si pensa a riportare Amiri in Serie A. Occhio al Verona... -