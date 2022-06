Bimba di 5 anni rapita nel Catanese, notte di testimonianze e indagini (Di martedì 14 giugno 2022) 'Mi è stato riferito che non si tratta di smarrimento o di fuga, ma di altro, probabilmente di dinamiche familiari', ha detto il sindaco di Mascalucia Enzo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 14 giugno 2022) 'Mi è stato riferito che non si tratta di smarrimento o di fuga, ma di altro, probabilmente di dinamiche familiari', ha detto il sindaco di Mascalucia Enzo ...

Pubblicità

fanpage : ??Una maglietta a maniche corte bianca e un paio di pantaloncini gialli, così era vestita Elena Del Pozzo, la bimba… - Agenzia_Ansa : Notte di indagini, verifiche e ricerche per i carabinieri e la Procura di Catania impegnati nell' inchiesta sul seq… - fanpage : ??ULTIM'ORA - Ore di ansia e paura per la piccola Serena. La bambina di cinque anni è stata sequestrata da alcune p… - eaglesultras2 : RT @Tiziana95627735: Questa bimba di 5 anni, Elena Dal Pozzo, è stata rapita oggi pomeriggio da tre uomini incappucciati a Tremestieri Etn… - Grosiglioni : RT @serenel14278447: Rapita una bimba nel Catanese La procura diffonde due fotoPremio Women Value Company 2022 -