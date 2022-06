Amministrative: Calenda, 'al Pd dico, non faccio alleanze per non far vincere gli altri' (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 15 giu (Adnkronos) - Centrosinistra unito per non far vincere la destra? "Non può essere questo l'obiettivo. A Provenzano dico, a Palermo il Pd ha detto non ci sediamo neanche con Azione perché i 5 stelle fono fortissimi. Hanno preso il 5%, noi l'8% e il nostro candidato il 15%. E' come se Provenzano, Boccia, Zingaretti, Bettini, un'ala del Pd cerchi in tutti i modo di abbracciare un movimento che si sta liquefacendo. Sono fatti loro, io non faccio politica per non far vincere gli altri ma per proporre qualcosa". Lo ha detto Carlo Calenda a radio Anch'io. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 15 giu (Adnkronos) - Centrosinistra unito per non farla destra? "Non può essere questo l'obiettivo. A Provenzano, a Palermo il Pd ha detto non ci sediamo neanche con Azione perché i 5 stelle fono fortissimi. Hanno preso il 5%, noi l'8% e il nostro candidato il 15%. E' come se Provenzano, Boccia, Zingaretti, Bettini, un'ala del Pd cerchi in tutti i modo di abbracciare un movimento che si sta liquefacendo. Sono fatti loro, io nonpolitica per non farglima per proporre qualcosa". Lo ha detto Carloa radio Anch'io.

