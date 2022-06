Amber rompe il silenzio e attacca i social | ' Stavano con Depp' - Cronaca - quotidiano net

Pubblicità

ha dato la colpa ai social e alla copertura negativa che le è stata riservata durante il processo: "Non mi importa cosa uno pensa di me o quale giudizio vuoi dare su quel che è successo nella ...Sono passati ormai più di dieci giorni da quando il tribunale di Fairfax in Virginia ha stabilito che a vincere la causa per diffamazione traHeard e il suo ex marito Johnny Depp era proprio l'ex volto di Jack Sparrow - ottenendo così 10 milioni di risarcimento danni più 5 milioni di danni punitivi. Alla star tuttavia sarebbe spettato ...Tutta colpa dei social media che l’hanno messa virtualmente alla gogna: per la prima volta dalla conclusione del processo che per sei settimane l’ha opposta all’ex marito Johnny Depp, Amber Heard è us ...Secondo i legali della donna questo avrebbe influenzato la giuria che è arrivata alla sentenza Amber Heard rompe il silenzio, a pochi giorni dalla fine del processo in cui era accusata di diffamazione ...