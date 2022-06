Al via domenica il “Trofeo Città di Monreale – Per le vie di Monreale”, gara di corsa su strada, iscrizioni aperte (Di martedì 14 giugno 2022) Si terrà domenica 19 giugno l’ottava edizione del “Trofeo Città di Monreale – Per le vie di Monreale”. Si tratta della nona prova del Grand Prix Sicilia di corsa su strada. La gara è valevole per l’assegnazione dei titoli regionali a squadre Master sulla distanza dei 10 chilometri. La manifestazione podistica è stata organizzata dalla Marathon Monreale. Tutti gli atleti iscritti riceveranno la maglia tecnica della manifestazione. Previsti ricchi premi, legati anche al territorio, come i piatti in ceramica, realizzati artigianalmente, che andranno ai primi tre di categoria. La gara si snoderà all’interno del circuito cittadino. Per l’occasione le strade interessate, ... Leggi su filodirettomonreale (Di martedì 14 giugno 2022) Si terrà19 giugno l’ottava edizione del “di– Per le vie di”. Si tratta della nona prova del Grand Prix Sicilia disu. Laè valevole per l’assegnazione dei titoli regionali a squadre Master sulla distanza dei 10 chilometri. La manifestazione podistica è stata organizzata dalla Marathon. Tutti gli atleti iscritti riceveranno la maglia tecnica della manifestazione. Previsti ricchi premi, legati anche al territorio, come i piatti in ceramica, realizzati artigianalmente, che andranno ai primi tre di categoria. Lasi snoderà all’interno del circuito cittadino. Per l’occasione le strade interessate, ...

