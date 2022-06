VIDEO – Osimhen show con la Nigeria: poker, due assist e vittoria per 0-10 (Di lunedì 13 giugno 2022) La Nigeria di Victor Osimhen vince la seconda partita su due delle Qualificazioni per l’Africans Nations Cup. L’attaccante del Napoli si è messo in mostra con una prestazione pregevole e ha messo a segno un poker e fornito due assist vincenti ai compagni: due gol di testa e due in allungo sulla difesa avversaria. La partita contro Sao Tome and Principe è terminata 0-10 per le ‘Super Eagles’ che hanno guadagnato la prima posizione nel Girone A, in attesa della partita tra Sierra Leone e Guinea-Bissau. Tripletta di Victor #Osimhen nello 0-8 della sua #Nigeria contro Sao Tome and Principe, gara valida per le qualificazioni alla "African Nations Cup".Due di testa, uno in allungo. Alla Osimhen. pic.twitter.com/4FePNS5N0f— Salvatore Amoroso (@salv amoroso) June 13, ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 13 giugno 2022) Ladi Victorvince la seconda partita su due delle Qualificazioni per l’Africans Nations Cup. L’attaccante del Napoli si è messo in mostra con una prestazione pregevole e ha messo a segno une fornito duevincenti ai compagni: due gol di testa e due in allungo sulla difesa avversaria. La partita contro Sao Tome and Principe è terminata 0-10 per le ‘Super Eagles’ che hanno guadagnato la prima posizione nel Girone A, in attesa della partita tra Sierra Leone e Guinea-Bissau. Tripletta di Victor #nello 0-8 della sua #contro Sao Tome and Principe, gara valida per le qualificazioni alla "African Nations Cup".Due di testa, uno in allungo. Alla. pic.twitter.com/4FePNS5N0f— Salvatore Amoroso (@salv amoroso) June 13, ...

