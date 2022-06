Pubblicità

martinogiovanni : RT @GioFrezzetti: “Vesuvio erutta, tutta #Napoli è distrutta”: il vergognoso coro in una discoteca di #Roma. Ancora più grave che a postare… - napolipiucom : 'Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta' si canta in discoteca a Roma, c'è anche un giocatore dell'Ascoli… - RikyVitale : RT @GioFrezzetti: “Vesuvio erutta, tutta #Napoli è distrutta”: il vergognoso coro in una discoteca di #Roma. Ancora più grave che a postare… - gennaronapoli19 : RT @GioFrezzetti: “Vesuvio erutta, tutta #Napoli è distrutta”: il vergognoso coro in una discoteca di #Roma. Ancora più grave che a postare… - gilnar76 : VIDEO – “Vesuvio erutta, tutta #Napoli distrutta”: il calciatore dell’Ascoli nella bufera #Forzanapoli… -

swissinfo.ch in italiano

Sui social in questi minuti sta girando un video che riprende un coro in una discoteca. Uno degli ormai noti cori discriminatori riadattato sulle note di un successo musicale: ", tutta Napoli è distrutta". Il vergonoso episodio pare si sia verificato in locale di Roma. A postare il video pare sia stato anche un giovane calciatore romano dell'Ascoli, Maurizio ...Nel video in allegato, la festa Roma si trasforma in un'occasione di odio, con cori vergognosi che recitano - sulle note di "Freed from desire" - " Il mio sogno esaudirò:, tutta Napoli ... Chi ha paura del Vesuvio - SWI swissinfo.ch "Tutta Napoli è distrutta Vesuvio erutta" è la vergognosa frase cantata in una discoteca di Roma da centinaia di ragazzi.Un giovane calciatore romano ha pubblicato un video in cui si vede un gruppo di ragazzi in discoteca intonare i soliti cori sul Vesuvio e su Napoli.