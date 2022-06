Una notizia splendida per gli Arteteca: Enzo e Monica possono festeggiare (Di lunedì 13 giugno 2022) Una notizia splendida per gli Arteteca, rai Due ha deciso: Enzo e Monica sono pronti a sorprenderci. Enzo Iupparello e Monica Lima sono i coniugi oggi famosi grazie al duo che hanno formato e portato in scena sul piccolo schermo nella trasmissione comica Made in Sud. La nuova edizione terminata da circa una settimana ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 13 giugno 2022) Unaper gli, rai Due ha deciso:sono pronti a sorprenderci.Iupparello eLima sono i coniugi oggi famosi grazie al duo che hanno formato e portato in scena sul piccolo schermo nella trasmissione comica Made in Sud. La nuova edizione terminata da circa una settimana ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

heather_parisi : 'L'informazione nel mondo moderno ha sostituito l'esperienza individuale nella creazione per ciascuno dei valori di… - gualtierieurope : Oggi riapre la stazione di #VignaClara, strategica per la #mobilità su ferro della nostra città. Una bella notizia… - Roberto_Fico : Il riconoscimento a @stefanomassini nella 75esima edizione dei #TonyAwards per #TheLehmanTrilogy è una meravigliosa… - SYNPERMYSO : @leti__uchiha Si una bella notizia ?? - DaminaSol : io non posso andare dai mie pz che mi ritrovo con 1 live di tae in contemporanea con la live dei BTS hahaha in più… -