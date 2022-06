Test Match 2022: All Blacks, sei esordienti per sfidare l’Irlanda (Di lunedì 13 giugno 2022) Ian Foster, il ct della Nuova Zelanda, ha annunciato gli All Blacks convocati in vista dei tre Test Match estivi contro l’Irlanda. E sono 36 i convocati che si giocheranno un posto nei 23 di giornata per le tre partite che si disputeranno il 2 luglio ad Auckland, il 9 luglio a Dunedin e il 16 luglio a Wellington. Un gruppo nel quale non ci saranno Joe Moody, Anton Lienert-Brown ed Ethan Blackadder, tutti out per infortunio, così come Patrick Tuipulotu e Damian McKenzie, non eleggibili per non aver giocato nel Super Rugby quest’anno. Sei, invece, i potenziali esordienti, che sono il pilone Aidan Ross, la terza linea Pita Gus Sowakula, il mediano di mischia Folau Fakatava, l’apertura Stephen Perofeta, il centro Roger Tuivasa-Sheck e l’ala Leicester Fainga’anuku. ALL Blacks – ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) Ian Foster, il ct della Nuova Zelanda, ha annunciato gli Allconvocati in vista dei treestivi contro. E sono 36 i convocati che si giocheranno un posto nei 23 di giornata per le tre partite che si disputeranno il 2 luglio ad Auckland, il 9 luglio a Dunedin e il 16 luglio a Wellington. Un gruppo nel quale non ci saranno Joe Moody, Anton Lienert-Brown ed Ethan Blackadder, tutti out per infortunio, così come Patrick Tuipulotu e Damian McKenzie, non eleggibili per non aver giocato nel Super Rugby quest’anno. Sei, invece, i potenziali, che sono il pilone Aidan Ross, la terza linea Pita Gus Sowakula, il mediano di mischia Folau Fakatava, l’apertura Stephen Perofeta, il centro Roger Tuivasa-Sheck e l’ala Leicester Fainga’anuku. ALL– ...

