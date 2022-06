Squid Game, la seconda stagione si fa: tre personaggi tornano ufficialmente (Di lunedì 13 giugno 2022) Ormai è ufficiale: la seconda stagione di Squid Game è in arrivo su Netflix. Il creatore dello show ha condiviso una breve nota sui social in cui spiega chi tornerà del cast originale e qual è la succosa new entry. Da tempo Netflix aveva suggerito che l’universo di Squid Game avrebbe proseguito indisturbato per almeno un’altra stagione. E finalmente il colosso dello streaming ha scelto di rendere la notizia ufficiale, rinnovando la serie TV coreana per una seconda stagione. Ambientata in un mondo distopico, non così difficile da immaginare, la storia racconta di uomini e donne che, per denaro, accettano di partecipare ad un gioco brutale dove vincerà soltanto chi sopravvivrà per ultimo. Squid GameUn ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 13 giugno 2022) Ormai è ufficiale: ladiè in arrivo su Netflix. Il creatore dello show ha condiviso una breve nota sui social in cui spiega chi tornerà del cast originale e qual è la succosa new entry. Da tempo Netflix aveva suggerito che l’universo diavrebbe proseguito indisturbato per almeno un’altra. E finalmente il colosso dello streaming ha scelto di rendere la notizia ufficiale, rinnovando la serie TV coreana per una. Ambientata in un mondo distopico, non così difficile da immaginare, la storia racconta di uomini e donne che, per denaro, accettano di partecipare ad un gioco brutale dove vincerà soltanto chi sopravvivrà per ultimo.Un ...

Pubblicità

NetflixIT : Pronti. Partenza. Via. Squid Game continua, solo su Netflix. #SquidGameS2 - VelvetMagIta : #SquidGame, la seconda stagione si fa: tre personaggi tornano ufficialmente #SquidGameS2 #VelvetMag #Velvet - zazoomblog : Squid Game 2: anticipazioni e tempistiche per la nuova stagione - #Squid #anticipazioni #tempistiche - TaxiDriversRoma : Squid Game 2 Anticipazioni e Indiscrezioni: Link Breaking News - SAPHIRYEN : RT @NetflixIT: Pronti. Partenza. Via. Squid Game continua, solo su Netflix. #SquidGameS2 -