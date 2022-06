Roma, incendio al Tufello: le fiamme lambiscono un asilo (Di lunedì 13 giugno 2022) Attimi di paura nel pomeriggio di ieri, domenica 12 giugno, al Tufello. Un incendio è divampato in un’area verde di via Monte Resegone. Il primo focolaio poco dopo le 14.30: alimentato dal forte vento, il rogo è arrivato a lambire le case, il liceo Aristofane e un asilo nido, sede in queste ore dei seggi L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 13 giugno 2022) Attimi di paura nel pomeriggio di ieri, domenica 12 giugno, al. Unè divampato in un’area verde di via Monte Resegone. Il primo focolaio poco dopo le 14.30: alimentato dal forte vento, il rogo è arrivato a lambire le case, il liceo Aristofane e unnido, sede in queste ore dei seggi L'articolo proviene da Inews24.it.

