Referendum | a Napoli l’affluenza definitiva è dell’8 47%

(Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nel Comune disi attesta all’8,47%alle urne per isulla giustizia al termine dello scrutinio delle 884 sezioni. In occasione delle ultime elezioni Comunali, nel 2021, nel capoluogo partenopeo votò il 47,17% degli aventi diritto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

FLOPANCHE I, I POSSIBILI MOTIVI Numeri nettamente inferiori rispetto le precedenti Elezioni Comunali 2021 di maggio dove aveva espresso la sua preferenza il 47,17 % dei napoletani. Inizierà alle 14 lo spoglio delle schede delle elezioni amministrative. Dopo il fallimento dei quesiti referendari, di cui nessuno ha raggiunto il quorum, c'è attesa per le performance dei singoli par ... Sarebbe il caso di indire un referendum per abolirei referendum. Ormai ogni qualvolta c'è un referendum gli italiani lo ignorano. Anche questa volta gli ...